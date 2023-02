Mongoolse man die vrouw neerstak aangehouden voor moordpoging: “Er waren bedreigingen”

De onderzoeksrechter in Oudenaarde heeft dinsdag een man uit Ronse (59) aangehouden voor moordpoging. De verdachte was zijn echtgenote te lijf is gegaan met een mes en stak daarna ook zichzelf. Beiden zijn buiten levensgevaar.

De feiten gebeurden zondag in een huis aan de Grote Marijve, een volkse buurt nabij de Elzeelsesteenweg in Ronse. Een hoogoplopende ruzie tussen een koppel van Mongoolse afkomst eindigde er in een steekpartij. De man trok een mes en stak er zijn vrouw mee in de hals. Bij het incident liep de man ook zelf een steekwonde op, die hij vermoedelijk zelf veroorzaakte.

Het parket stuurde een sporenteam ter plaatse om technische vaststellingen te doen en stelde ook een wetsdokter aan.

Beiden in ziekenhuis

Zowel de man als de vrouw zijn opgenomen in het ziekenhuis: zij verblijft in het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. De dame is niet meer in levensgevaar. De man herstelt in het Algemeen Ziekenhuis Glorieux in Ronse. De Oudenaardse onderzoeksrechter Anne-Marie Dhondt ging de verdachte daar dinsdag over de feiten ondervragen en besliste op basis van het verhoor en de vaststellingen op de plaats van het delict om de verdachte onder aanhoudingsmandaat te plaatsen.

Moordpoging

De beschuldiging luidt poging tot moord. “Dat de kwalificatie zo zwaar is, komt doordat mijn cliënt blijkbaar vooraf ook bedreigingen zou hebben geuit tegenover zijn echtgenote”, zegt advocaat Gregory Everaert, raadsman van de verdachte.

“Wat de aanleiding is geweest tot het conflict, is nog niet helemaal duidelijk. In het belang van het onderzoek lijkt het me niet aangewezen om hierover in detail te gaan”, aldus de advocaat.

De verdachte moet vrijdag gehoord worden door de raadkamer. Die moet dan beslissen of zijn voorlopige aanhouding al dan niet met een maand wordt verlengd.

