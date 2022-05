Minister Demir geeft Utexbel een proefvergunning voor anderhalf jaar: “Een ultieme kans om voldoende inspanningen te leveren”

Voorwaarden

Filip De Bodt van actiegroep Climaxi noemt de voorwaarden voor de proefvergunning behoorlijk streng. “Dit lijkt me echter een zeer zinvolle beslissing van de minister. Als het Utexbel menens is, kan ze deze laatste kans aangrijpen om orde op zaken te stellen. In beroep gaan is nu niet meer zo eenvoudig want er is niets om op terug te vallen. Er is een stap vooruit gezet.”

Ook schepen van Milieu Jan Foulon (CD&V) reageert opgelucht. “De werkgelegenheid is voorlopig gered en er kan worden gezocht naar oplossingen voor een toch complex probleem. We gaan nu met het bedrijf verder kijken wat er moet gebeuren. We hadden vanuit de stad wel gehoopt op een langere termijn voor de proefvergunning zodat er meer rechtszekerheid zou zijn voor het bedrijf. Utexbel is en blijft zeer belangrijk voor onze werkgelegenheid.”

Bij Utexbel zelf wil men bij monde van Wim DeKeyser eerst de tekst van 81 bladzijden doornemen alvorens ten gronde te reageren. “We nemen intussen acte van de beslissing van de minister. In overleg met de betrokken instanties zal er verder gewerkt worden om na te gaan met welke technieken de milieu-impact verder kan gelimiteerd worden. Daarnaast willen we benadrukken dat, zoals steeds in het verleden, alles in het werk zal gesteld worden om de opgelegde normen te respecteren.”