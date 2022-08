Milo Van Driessche heeft een fotoboek klaar over de restauratie van de Sint-Hermesbasiliek en -crypte en werkt aan een uitgebreid beeldarchief

Het boek omvat de restauratiewerken aan de basiliek sedert 2008, toen die nog Sint-Hermeskerk heette. Milo Van Driessche: “Het boek is de opvolger van mijn Basiliek en Fiertelboek dat in mei al werd overhandigd aan paus Franciscus in Rome toen een delegatie uit Ronse daar op bezoek was voor de onthulling van een gedenkplaat in de ondergrondse kerk waar de heilige Hermes is begraven. Voor de tekstduiding kon ik rekenen op de deskundige inbreng van Isabelle De Vleeschauwer. Het boek wordt voorgesteld op 8 maart 2023, bij de opening van het toeristische seizoen.”

Beeldarchief

De auteur bekommert zich echter ook om het hele beeldarchief van de basiliek.

Milo: “Als deel van het totale archief is dit beeldmateriaal ook zeer uitgebreid. Van de miniaturen en schilderijen uit de middeleeuwen, over de eerste zwart- wit beelden, de analoge foto’s en films tot de explosie van de digitale bestanden sinds 1990. Maar dit archiefgedeelte in Ronse was tot nu toe fel versnipperd en verspreid.Daarom hebben wij het plan opgevat om te werken aan een gestructureerde en geordende beeldbank, de basiliek waardig. Zo worden alle films, foto’s, dia’s en bestanden van de parochie, de kerkgeschiedenis, de Hermescultus en de Fiertel verzameld, gedigitaliseerd en gecatalogeerd, per jaartal en onderwerp. Wij werken daarvoor nu al goed samen met de Geschiedkundige Kring, met de Filmclub, de St.-Hermesparochie en niet in het minst met de occasionele cineasten of fotografen. We zitten hiervoor dus niet op een eiland, integendeel. Het beeldarchief willen we delen met andere instanties en uiteraard ook met de Fiertelverenigingen. Deze zeer uitgebreide beeldbank zal jaarlijks aangevuld worden volgens een vastgelegde procedure, zodat het mooie Hermesverhaal bewaard en toegankelijk blijft voor de toekomstige generaties.”