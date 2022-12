Middernachtmis op Sint-Pieter, met Glühwein na: “Cultureel erfgoed dat niet mag verloren gaan”

De laatste middernachtmis op Sint-Pieter vond plaats in 2019, sedertdien kwam corona de gang van zaken verstoren. Nu het weer kan, is er niet getwijfeld om de draad weer op te pikken.

Gaby Verzele: “Wij beschouwen een middernachtmis zo’n beetje als cultureel erfgoed dat niet verloren mag gaan. Wegens de coronacrisis mochten wij er geen organiseren. In onze laatste nachtmis in 2019 kregen wij een 100-tal bezoekers. Dat waren doorgaans niet de gewone misgangers, maar mensen die niet ongevoelig zijn voor de spirituele kant van het kerstfeest. Met de viering hopen we een respectabele traditie in stand te houden en meer dan ooit de ware kern van het kerstfeest te raken, mede dankzij een authentieke en ongekunstelde liturgie.”

Het koor zingt in de nacht van 24 op 25 december de bekende kerstliederen zoals ‘Nu zijt wellekome’, ‘De eerste kerstnacht’, ‘Stille nacht’ en ‘Kerstnacht die schone. “En op het einde van de misviering leidt het koor met ‘White Christmas’ de kerstdrink in. Zij die de kerstnacht hebben getrotseerd verdienen wat ons betreft van harte hun Glühwein…”, zegt Gaby Verzele.