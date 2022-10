Met Jorne Spileers (17) speelt er 48 jaar na Pierre Carteus weer een Ronsenaar in de eerste ploeg van Club Brugge

Fier

Jorne zelf was zeer gelukkig met zijn eerste wedstrijd voor het eerste elftal in het Jan Breydelstadion: “Dit is waar ik al lang van droomde en vandaag werd die droom werkelijkheid. Ik ben super gelukkig dat ik dit heb mogen meemaken. Ook de fans waren fantastisch, zoals altijd trouwens. Ik ben zeer fier dat ik op deze manier ook Ronse op de kaart mag zetten. Ik hoop dat ik nu verder mag groeien. We zien wel wat de toekomst brengt. Maar of het nu voor Club is of Club NXT, het belangrijkste zijn altijd de drie punten. Ik wist van vrijdagavond dat ik wellicht zou spelen. De trainer vroeg of ik er klaar voor was en ik heb daar met veel overtuiging ja op geantwoord. Ik denk dat ik straks pas echt ga beseffen dat dit is gebeurd. Maar veel tijd om na te denken is er niet. We hebben een druk programma met veel wedstrijden. Club weet dat ze op mij kunnen rekenen, in alle omstandigheden.”