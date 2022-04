Met drie ervaren moppentappers achter de toog: zaterdagavond is het lachen geblazen in CC De Ververij

Sven De Ridder en Brik van Dyck zijn de moppentappers met dienst, ondersteund door barman/moderator Fokke van der Meulen. Met fragmenten, verhalen en natuurlijk veel moppen nemen ze je mee door de geschiedenis van de grap. Eerder maakte dit drietal al de succesvolle voorstelling Moppen Aan Den Toog, een eerbetoon aan ras-entertainer Tony Bell. Wat weinig mensen weten is dat Sven De Ridder hem nog persoonlijk heeft gekend en al zijn moppen heeft onthouden. Brik Van Dyck is naast acteur ook scenarist van talrijke humorprogramma’s. Hij is een levende moppen-encyclopedie en een absolute kenner van het genre. Fokke van der Meulen is dan weer uitbater van het Antwerpse comedycafé The Joker. Hij coacht verschillende comedians en heeft een enorme verzameling comedyplaten. Lachen geblazen dus.