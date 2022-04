Met campagne Bijzonder Zonder willen lokale jongeren leeftijdsgenoten informeren over de fabeltjes rond cannabis: “Eigen filmpjes opgenomen met een schitterend resultaat”

RONSEDe campagne ‘Bijzonder Zonder’ heeft tot doel jongeren te informeren over de effecten van cannabis en enkele fabeltjes daarover de wereld uit te helpen. Het doel is vooral om de overschatting bij te sturen van hoeveel leeftijdsgenoten cannabis gebruiken. Dankzij de inzet van bijzonder creatieve lokale jongeren is deze campagne ook in Ronse succesvol afgetrapt.

De actie Bijzonder Zonder richt zich naar jongeren die geen cannabis gebruiken hebben. Schepen van Jeugd Aaron Demeulemeester (N-VA): “Net omdat de campagne een positieve boodschap brengt, vonden we het als stadsbestuur zo belangrijk om dit project in Ronse uit te rollen. We kozen er voor om zelf onze filmpjes op te nemen met jongeren van Ronse, met schitterend resultaat. Dit zijn slechts enkele jongeren, maar zo zijn er velen die ongelooflijke talenten hebben en geen drugs nodig hebben om te kicken!”

De acteurs in deze filmpjes zijn :Julien Demeyer en Sarah Renders van boksclub Liberty, Jean Saveur aka DJ Creator, BMX-rijder Jason Delecluse, straatvoetballer Amin Bari en Xander Meurez op xylophoon. Ze werden begeleid door Zakaria Moustahfid van LEJO vzw, de cameraman die de filmpjes maakte is Alhoussein Benyaich.

Iedereen betrokken

Zowel secundaire scholen, bijzondere jeugdzorg als jeugdverenigingen worden betrokken bij Bijzonder Zonder. Hilke Van Gijsel van de Dienst Preventie van Ronse: “Jongeren kunnen deelnemen aan een debat of quiz in de klas, een spel in het jeugdwerk of de sportclub en/of een gesprek in de jeugdhulpverlening. Daarbij worden hun kennis, inzicht en vaardigheden versterkt om gezonde en bewuste keuzes te maken. Hoewel vier op de vijf jongeren geen cannabis gebruiken, overschatten jongeren het cannabisgebruik van hun eigen leeftijdgenoten. Dat fabeltje willen we uit de wereld helpen.”

De volgende dagen en de komende weken zijn de filmpjes te zien op de facebookpagina https://www.facebook.com/stad.ronse en Instagram-account van de stad.

Eén boodschap

Ook Veerle Gerbosch, drugbegeleider CGG Zuid-Oost-Vlaanderen, is gelukkig met de campagne: “Zalig om de filmpjes te zien waarbij Ronsische jongeren zelf voor hun kicks zorgen en hun talenten tonen! Ook in onze begeleidingsgesprekken zoeken we met jongeren naar alternatieven voor hun druggebruik, hun sterktes en kwaliteiten. In de gesprekken merken we dat jongeren het druggebruik van leeftijdsgenoten vaak overschatten terwijl er eigenlijk heel wat jongeren zijn die geen drugs gebruiken. Er is niet één persoon of één actie die druggebruik kan voorkomen. Daarom is Bijzonder Zonder zo bijzonder: jongeren in Ronse krijgen dezelfde boodschap te zien, te horen en te lezen via Instagram, op school, in de jeugdbeweging, in de sportclub, in de jeugdhulp,... Dat herhaling werkt, is op preventief vlak zeker al gebleken.”

Iedereen die een vraag heeft over cannabis of over andere drugs kan terecht op veerle.gerbosch@zov.be of 0499 57 84 92