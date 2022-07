Met 111 kilometer per uur door Zandstraat in Ronse

De snelheidslimiet in de Zandstraat is 70 kilometer per uur, maar daar gingen 12 van de 126 gecontroleerde voertuigen, dus bijna 10% over. In de Engelsenlaan reden zelfs 40 van de 106 wagens sneller dan de toegalaten 50 kilometer per uur.

Alles samen noteerde de politie 107 overtredingen op 1.740 voertuigen. Dat is een overtredingsgraad van 6,4%.