Met 107 kilometer per uur door bebouwde kom

Van de 256 auto’s die de politie in de zone-50 van de Ninoofsesteeweg controleerde, gingen er 25 op de bon. Het overtredingspercentage was het hoogst in de Fostierlaan: 13,8% reed er sneller dan de toegelaten 30 kilometer per uur. In Hogerlucht ging 13,7% over de limiet van 50 kilometer per uur en in de Rode Mutslaan was dat 13,4%.