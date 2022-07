Met 104 kilometer per uur door zone-70

In de Zandstraat reed 11,4% van de auto’s te snel, wat een vrij hoge overtredingsgraad is. De Fostierlaan, waar een zone-30 van kracht is, deed het met 12,3% overtreders nog slechter. Op de Leuzesesteenweg ging 13,6% over de limiet van 50 kilometer per uur De grootste overtreder reed daar met 79 kilometer per uur door de bebouwde kom.