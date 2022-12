Maurice Schoorens (84) , gewezen pastoor in Ronse en Aalst, is overleden

Maurice Schoorens werd geboren in Nukerke-Maarkedal in juli 1938. Hij liep school op het Sint-Antoniuscollege in Ronse en werd tot priester gewijd in 1963. Hij was onderpastoor in Oostwinkel en Gentbrugge alvorens terug te keren naar Ronse waar hij onderpastoor werd op de Sint-Martinusparochie in 1981. Vijf jaar later verhuisde hij als pastoor naar de Heilig Hart-parochie in Aalst waar hij ook algemeen directeur werd van de Gasthuiszusters. Toen jaar later kreeg hij de parochiekerken van Kwaremont en Ruien onder zijn hoede, in 2004 kwam daar ook Zulzeke bij.

In 2013 ging Maurice Schoorens met pensioen. Hij was ook de graag geziene proost van de Ronsische scouts en trouw op post voor de Fiertelommegang.

Wanneer de begrafenis zal plaatsvinden is nog niet uitgemaakt.