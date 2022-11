Mathieu en Daphné zijn het koningskoppel, Penelope en Jeremy geven de Bommels in 2024 een eerste keizerlijk paar

Voor Mathieu (34) en Daphné (31) van De Bollekies was de grootste hindernis in maart van dit jaar al genomen, toen ze de uitgestelde verkiezingsavond wonnen. Hun playbackshow bevestigde dat zij het ideale paar zijn om op 7, 8 en 9 januari 2023 de Bommelsfeesten te leiden. Voor Daphné is dat al de tweede keer. Ook over de vraag wie hun opvolgers worden, bestond weinig twijfel. Broer en zus Jeremy (48) en Penelope (51) Haines van The British Guards hadden een hoop bonuspunten uit vorige deelnames verzameld en waren niet bij te benen door de vijf concurrerende duo’s. Zij eindigden vierde in de verkiezingsstrijd, voldoende voor het lint van erejonker en eredame. Die leidt op de Bommelsfeesten 2024 naar de koningskroon en in hun geval ook naar een keizerlijke titel. Penelope en Jeremy waren al tweemaal het koningskoppel en worden straks het eerste keizerlijke Bommelspaar.

Geen goed idee

Voor Jeremy was het een emotioneel moment. Twee jaar geleden maakte hij een zware val van een dak waarbij zijn enkels verbrijzeld werden. “Op de vorige verkiezingsavond in maart heb ik zwaar afgezien tijdens de proeven en dat was dit keer niet anders. Mijn dokter vond het ook een slecht idee om deel te nemen aan het spelletje met de skilatten maar ik heb op mijn tanden gebeten. Want ik wou the crown en ik ben dolgelukkig dat we het hebben gehaald.”

Gelukkig waren ook broer en zus Bradley (31) en Chelsea (22) Vermeersch van de Bon Vivants die de dagzege in de wacht sleepten. Daarmee weten we meteen wie er volgend jaar favoriet is voor de kroon van 2025. Maar eerst de Bommelsfeesten 2023 op 7, 8 en 9 januari.