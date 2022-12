Marokkaanse halve finale op groot scherm te volgen bij Sanitair Kounna

Zaakvoerder Ayoub Kounna supportert al het hele WK voor Marokko (en België) en wil de historische halve finale met veel vrienden vieren. Hij zet daarvoor de deuren open van zijn loods in de Elzelestraat 83, vlakbij het kruispunt met de Olifantstraat. “Omdat ik met dit soort toestanden geen ervaring heb, heb ik de mensen aangesproken van L’heure de l’apéro waarvan ik een trouwe sponsor ben. Zij organiseren allerlei evenementen. En ze zijn me onmiddellijk ter hulp geschoten, net zoals Rudy Baguet van Raak die voor het groot scherm zal zorgen.”

Er zijn intussen ook zes verwarmingselementen voorzien, naast terrastafeltjes, een hamburgerkraam en ook de nodige drankjes. “Dat gaat van thee over soep naar pintjes en frisdranken. Alles erop en eraan”, lacht Ayoub die geen idee heeft van de opkomst. “We zijn allemaal Ronsenaars en we willen allemaal genieten van de wedstrijd. Ik hoop vurig dat Marokko wint tegen de Fransen. Als dat gebeurt, dan gaan we ook meteen plannen maken voor de finale van zondag. Maar daar durf ik echt niet aan denken, ik word nu al nerveus.”

Ook schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA) draagt namens L’heure de l’apéro zijn steentje bij. “Ik heb het er wel wat moeilijk mee omdat Marokko de Rode Duivels eruit heeft geknikkerd en ik ben al sedert altijd supporter van de Belgische ploeg”, lacht hij. “Maar het is een zeer tof initiatief en we kunnen met zijn allen hopen dat Marokko ook de Fransen naar huis voetbalt. Zo is die onverdiende nederlaag in de halve finale op het WK van 2018 nog wat gewroken. Ik pak woensdag alvast een Ronsische vlag mee!”