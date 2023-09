Marokkaanse gemeenschap in Ronse heeft veel familie in door aardbeving getroffen gebied: “Twee weken geleden stond ik nog in dorpen die nu van de kaart zijn geveegd”

Alle huurschul­den betaald, maar tóch staat alleen­staan­de mama (35) op straat... Mag dat wel?

Kan een gerechtsdeurwaarder je uit je huis zetten als je een huurachterstand op de valreep nog hebt betaald? “Ik heb 0 euro schuld en tóch zet de sociale woonmaatschappij me volgende week op straat”, getuigt alleenstaande moeder Annelies (35) uit Oudenaarde. Is de woonmaatschappij dan zo hardvochtig of volgt ze gewoon de wet? De directeur reageert, net als Jan Nolf, erevrederechter en expert ter zake. Hij fronst de wenkbrauwen. “Wie niet met mensen in problemen wil werken, wordt beter bouwpromotor in Knokke.”