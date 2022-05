Marnixring en Davidsfonds houden salongesprekken over de toekomst van de Fiertelommegang

“We hebben een uniek programma kunnen samenstellen”, zeggen voorzitters Frederik Vandenbossche en Paul Carteus. “Alle organisaties die samen de Fiertelommegang in goede banen leiden komen aan het woord: het Stedelijk Fiertelcomité, de Sint-Hermesgilde en de Maatschappij der Dragers van Sint- Hermes. Anderzijds kijken we ook naar de toekomst van de Ommegang in een tweede gesprek. Willem Derde is nauw betrokken bij de UNESCO-werkgroep en kent de geschiedenis rond de Sint-Hermescultus als geen ander. Schepen Ignace Michaux is bevoegd voor de Ommegang en weet dus wat er vandaag bij zo’n organisatie komt kijken. Julie Aerts van Parcum VZW is adviseur Religieus Erfgoed en werkt rond het project ‘Op handen gedragen’. Dat ondersteunt en adviseert processiecomités. De perfecte aanloop dus naar de Fiertel zelf op 12 juni.”