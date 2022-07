Mariakapel op de top van de Kruisberg is weer elke dag geopend, Rudi neemt de fakkel over van Michel en Julienne

De kapel behoorde oorspronkelijk tot het domein dat rond de jaren 1900 op de flank van de Kruisberg werd uitgebouwd door de familie Cambier. In 1938 trok Raoul Cambier er zijn villa op als zomerresidentie, met bijhorende kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes net naast de Kruisstraat. Een zijdeurtje liet de eigenaars toe om er vanuit hun park binnen te komen. Intussen is het buitenverblijf na lange jaren van verval restaurant Boeckhaege geworden en werd de kapel eigendom van de Sint-Hermesparochie. Voor het dagelijks openen en sluiten van de deuren, werd tot voor kort een beroep gedaan op het echtpaar Michel Verhellen en Julienne Vancoppenolle dat even hogerop woonde. Julienne nam die opdracht over van haar moeder. Michel overleed in de zomer van 2020, Julienne is intussen verhuisd. Sindsdien bleef de kapel gesloten.

Traditie verderzetten

Rebecca Verhellen is een nicht van Michel en Julienne én lid van de Kerkfabriek van Sint-Hermes. Zij zocht en vond een opvolger in de persoon van Rudi Deblock. “Ik ben gepensioneerd en ik woon iets verderop in de Remi Van Caeneghemstraat. Rebecca heeft me zeer vriendelijk gevraagd of ik het niet zag zitten om het werk van Michel en Julienne verder te zetten. Dat is een beetje spelen op mijn emoties want ik kende en ken hen allebei goed. Ik zag hen soms al heel vroeg in de ochtend de deur van de kapel openen. Ik heb er even over nagedacht alvorens toe te happen. Het is ten slotte een hele verantwoordelijkheid want behalve rond Kerstmis is het wel de bedoeling dat je alle dagen de deur opent en sluit. Daarnaast is er ook het onderhoudswerk. Ik heb toegezegd omdat ik het jammer zou vinden mochten we die mooie traditie laten verloren gaan. Ze hebben we wel beloofd dat iemand me vervangt als ik met vakantie ga. Julienne zelf heeft me al intussen wat tips en goede raad gegeven. Nooit meer dan tien kaarsen plaatsen, bijvoorbeeld. Ik doe het nu een week en ik moet zeggen: er worden wel degelijk kaarsen gebrand. De kapel heeft dus nog bezoekers. Dat vind ik mooi. Ze kunnen hier alle dagen van acht uur ‘s ochtends tot acht uur ‘s avonds terecht.”