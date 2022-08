Man verschanste zich in flat nadat hij vrouw probeerde te doden: slachtoffers niet langer in levensgevaar

RonseEen man die zaterdagochtend in Ronse geprobeerd heeft om zijn vrouw en zichzelf te doden, verkeert na een spoedoperatie niet langer in levensgevaar. De situatie van de vrouw was eerder al stabiel. Intussen is het nog niet duidelijk wat de man bezield heeft en of de onderzoeksrechter hem zal aanhouden. Wel is duidelijk dat de vrouw zelf nog de hulpdiensten kon alarmeren.