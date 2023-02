Man aangehouden voor intra-familaal geweld in Ronse

Günther Van Mieghem is (opnieuw) de beste van de stad met de pijltjes

In Stadsfeestzaal COC organiseerde Dartsclub Harmonie het eerste officiële Kampioenschap van Ronse. Vorig jaar hielden de collega’s van COC er ook al eentje maar dat was kleinschalig. Het resultaat was hetzelfde: niemand gooit beter dan Günther Van Mieghem.