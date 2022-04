Man (80) sterft in woningbrand langsheen parcours de Ronde

RONSE Jonge Ronsenaar Simon De Tavernier wint titel van First Maître d’Hotel of Belgium

Ronsenaar Simon De Tavernier (27) is door de Federation of Table Masters (FETAM) uitgeroepen tot beste maître d’hotel van het land. Hij was vorige week de beste van zeven kandidaten na theoretische examens en praktische proeven in restaurant Paul de Pierre in Maarkedal.

24 maart