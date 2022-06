Madrileense graffitikunstenaar Sfhir kleurt stationsparking met De Vrouw van de Bommel

Zijn echte naam is Hugo Lomas, hij is 41 en hij komt uit Madrid. Sfhir vond de weg naar Ronse via Mataone, de artiestennaam van Koen Vancauwenberghe, zelf gereputeerd graffitikunstenaar en drijvende kracht achter veel initiatieven die de street art promoot in zijn geboortestad. De Vrouw van de Bommel moet de stationsbuurt, toe aan een grondige renovatie en opwaardering, meer kleur geven. Het werk verwijst naar het beeld van de Nar dat even verderop voor het stationsgebouw staat. Sfhir brengt zijn jongste creatie aan op een muur aan de achterzijde van een woning op de hoek van de IJzerstraat en Ferrantstraat. Wie zijn wagen parkeert op de recent aangelegde parking van het station kan er niet naast kijken, wie Ronse binnenrijdt met de trein al evenmin.

“Het is lastig werken”, zegt Sfhir zelf na een dag hard labeur op grote hoogte, samen met zijn assistent. “De zon speelt ons flink parten. Soms moeten we gewoon een tijdje stoppen omdat we verblind worden door de zonnestralen. En bij momenten is het ook gewoon veel te warm. Het zal dus nog flink doorwerken worden om de deadline te halen van vrijdagavond 17 juni als het werk officieel wordt ingehuldigd.”

Die inhuldiging is voorzien tussen 19 en 21 uur en iedereen is er namens Viberonse zeer welkom.