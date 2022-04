Local Unique is na een stevig ontbijt klaar voor een wandeltocht naar de top van de Kruisberg, met een jeneverstop onderweg

Drukke activiteit in café Local Unique op zondagochtend. De traditie wil dat er dan voor de klanten een uitgebreid ontbijt klaar staat. Dat is nodig want er dienen krachten te worden opgedaan voor een wandeltocht naar de top van de Kruisberg waar Vlaanderens Mooiste drie keer te zien is. Ives Wieleman: “Het is de veertiende keer dat we dit doen. Na het ontbijt wandelen we via Broeke en de Hemelberg naar de top van de Kruisstraat waar het Ronde van Vlaanderen-dorp is opgetrokken in het Malanderpark. De meesten blijven daar de hele dag hangen, ik keer terug naar de Grote Markt want straks is de Ronde hier te volgen op groot scherm.”

Ze zijn met zo’n vijftig wielerfans, als is het niet iedereen in de eerste plaats om de koers te doen. “Ik kom voor de sfeer en de gezelligheid”, zegt Martine Meuris. “En om te supporteren voor Wout van Aert maar die doet dus niet meer mee. Dat is een probleem want voor de rest ken ik niet veel renners. Ik zal gewoon applaudisseren voor iedereen en dat de beste moge winnen.”

Dat zal ook Dries Devenyns niet zijn. Local Unique is het supporterslokaal van de renner uit Kluisbergen. Hij is er net zo min bij als zijn kopman Julian Alaphilippe uit de ploeg Quick-Step/Alpha Vinyl. “Die woont op een boogscheut van de Grote Markt, de Fransman is intussen ook een beetje een Ronsenaar geworden. Omdat geen van beiden starten vandaag, voelen we ook geen druk. Elk nadeel heeft zijn voordeel”, knipoogt Ives. Waarna het sein weerklinkt om de tocht aan te vatten. Voornaamste ingrediënt voor onderweg: jenever. Want een mens leeft niet alleen op croissants.