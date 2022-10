Lions steunt aankoop van magazine Klap op Campus Antonius Lager en wil meer doen: “Ideaal instrument om leesachterstand op te halen”

Namens Lions Club Ronse werden voorzitter Luc Lauwers, Cédric Holvoet en Marc Lievens door directeur Lieven Landries naar het vijfde leerjaar geleid van meester Bart Vandevelde waar de leerlingen niet toevallig aan het werk waren met de teksten van Klap. “Het is een zeer efficiënte aanvulling op de lessen begrijpend lezen”, toont meester Bart zich zeer tevreden over het magazine dat zo’n beetje de opvolger is van de vroegere Zonneland-uitgaven. “De kinderen vinden in het blaadje maandelijks teksten terug over actuele onderwerpen die aansluiten bij hun leefwereld. Daarover krijgen ze dan een aantal vragen die hen ertoe dwingen om aandachtiger te lezen en ook een echte quiz. Ze moeten bijvoorbeeld een zin die gaat over een samenkomst van mensen die allemaal een rode trui dragen kunnen plaatsen in de context van een stuk over Remco Evenepoel die de Vuelta wint. Het scherpt hun focus, het is plezant om te doen, het speelt in op de actualiteit en het zet de kinderen door de veelheid aan onderwerpen ook echt aan om meer te lezen.”

Vertrouwen

Dezelfde geluiden ook in de andere vijfde leerjaren waar de Lions-leden opmerken dat er door sommige leerlingen ook fotokopies worden gebruikt. Directeur Lieven Landries heeft daar een verklaring voor: “Dit is het derde jaar dat we Klap op school hebben ingevoerd voor het vijfde leerjaar. Sinds twee jaar geeft Lions ons daarvoor een financiële ruggensteun. Daarmee kunnen we de helft van de in totaal 80 leerlingen van het vijfde jaar maandelijks voorzien van een tijdschrift. Voor de andere helft maken we fotokopies. Uiteraard wisselen de leerlingen af tussen het origineel en de fotokopie. Soms zetten we het ook op de chromebooks van de leerlingen. Het belangrijkste is dat het zelfvertrouwen van de kinderen wordt versterkt door hen te laten kennismaken met nieuwe en uitdagende teksten. Lezen integreren in zoveel mogelijk lessen is een grote verrijking voor onze leerlingen en maakt hen sterker. Niet toevallig is vertrouwen uitstralen ons jaarthema.”

De Lions-leden waren alvast onder de indruk van wat er met hun centen gebeurt en zijn van plan om een verhoging van die financiële steun eerstdaags op de agenda te plaatsen.