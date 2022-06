Lions Club Ronse organiseert een pianoconcert ten voordele van de Oekraïense vluchtelingen, met een drankje en hapje na in het Koning Boudewijnpark

Oekraine in Blue is gratis, al hopen de organisatoren wel op een milde vrije bijdrage van het publiek na het concert. Dan wordt er aan de aanwezigen ook een glaasje aangeboden in het Koning Boudewijnpark. Het bijhorende hapje wordt bereid door de Oekraïense vluchtelingen. De deuren gaan open om 19u, het concert zelf begint om 19u30. Een deel van de opbrengst is ook bestemd voor Lions’ zusterclub Stare Miasto in het Poolse Krakau waar veel Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen.

Pianiste Marie François komt uit het Limburgse Eksel. Ze speelt piano sinds ze vijf werd en studeerde in onder meer Maastricht, Leuven, Antwerpen en Siena. Ze was te horen op Klara, niet enkel als muzikante maar ook als jurylid bij wedstrijden. Ze publiceerde ook in enkele kranten en was te zien op canvas. In april 2019 verscheen haar debuut album, Eclectic/Being me. Ze bracht recent nieuwe muziek uit met de titel, Memories of Tomorrow, die opgenomen werd in het Concertgebouw van Brugge tijdens de lockdown.

In de Sint-Martinuskerk in Ronse brengt ze werk van onder meer Bartok, Chopin, Liszt, Bortkiewicz en Grieg.