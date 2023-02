Liefde en romantiek maar ook oorlog en haat in dubbele roman van Lucie Spileers die u terugvoert naar 1967 en Palestina

In 1998 debuteerde Lucie Spileers (84) als schrijfster bij uitgeverij Zuid en Noord met haar sprookjesverhaal Andy en De Draak. Ze schreef (en schrijft) sindsdien vooral sprookjes, over prinsessen en koninginnen. In 2019 waagde ze zich aan haar eerste roman die snel een vervolg kreeg.

“In 2003 had ik bij uitgeverij Adimo ook al Prinses Myranda uitgebracht, over een prinses die niet wou trouwen. Dat waren allemaal boeken voor kinderen. Daarna wou ik ook een roman schrijven voor volwassenen. Maar veel tijd had ik niet. Samen met wijlen mijn echtgenoot hadden we een zaak in snoepgoed, speelgoed en zijden bloemen. Daarmee deden we de markten aan. Dat was hard werken, veel ruimte om te schrijven bleef er niet over. Na het overlijden van mijn man en het vertrek van mijn dochter naar Londen, waar ze werkt als zangeres, had ik wel zeeën van tijd. Aan de twee delen van ‘Of ik een witte vinder streel’ heb ik toch zo’n tien jaar gewerkt. Veel research kwam daar bij kijken want de feiten moesten uiteraard kloppen.”

Palestina

Voor die feiten keren we terug naar 1967, het jaar dat bijvoorbeeld het Brusselse warenhuis Innovation uitbrandde maar ook het jaar van de Zesdaagse Oorlog in het Midden-Oosten waarbij Isräel de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever onder Joods bewind plaatste.

“In mijn romans wordt de Belgische mannequin Adeline verliefd op de Arabische journalist Ali Mohammed. Die blijkt niet te zijn wie hij beweert te zijn en dat zorgt voor veel verwikkelingen die ons terugvoeren naar de holocaust van de Tweede Wereldoorlog en de strijd van de Palestijnen tegen de Joods overheersing. Maar ik maak geen statements en ik kies ook geen kant. Het verhaal primeert en dat verhaal heeft veel facetten. Ook de opleiding van de moedjahedien, de heilige strijders van de islam, komen aan bod. De titel komt uit de mond van hoofdpersonage Ali die tijdens een romantisch moment met zijn geliefde Adeline vertelt hoe het voelt om met haar intiem te zijn. Er zit geweld en terreur in de roman maar ook tederheid en liefde. En het fictieve landje Karbel speelt een belangrijke rol.”

Nog vier manuscripten klaar

Omdat haar dubbele roman, gepubliceerd via Boekscout, net voor de coronacrisis werd uitgegeven, bleef de verspreiding wat haperen. Intussen is Lucie na wat problemen met de gezondheid verhuisd naar een flat in Triamant in Ronse waar ze is blijven schrijven. “Ik heb nog vier verhalen klaar liggen om naar de uitgever te vertrekken. Dat zijn drie sprookjes voor kinderen maar ook het levensverhaal van Mary Stuart, Queen of Scots. Ook dat heeft het nodige opzoekingswerk gevergd. Maar het is wat ik graag doe: verhalen schrijven. Nu de problemen rond corona stilaan opgelost zijn, kan ik mijn boeken weer voluit promoten.”

‘Of ik een witte vlinder streel’ is te koop via www.boekscout.nl of via Lucie Spileers zelf: 055 611132

