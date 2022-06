LEJO vzw krijgt van ACV Ronse-Maarkedal de Solidariteitsaward 2022

Coördinator Stefanie Nachtergaele kwam de award namens LEJO ophalen. Samen met haar medewerkers stuurt ze in breed overleg verschillende jongerenwerkingen aan. De coördinatie van het jeugdopbouwwerk gebeurt vanuit de Brouwerij De Keyser in de Priesterstraat waar jongeren op woensdag van 14 tot 17u en op vrijdag van 17 tot 21u vrij terecht kunnen. “We organiseren in nauwe samenwerking met vele andere diensten het jeugdwelzijn in de stad”, vat Stefanie de doelstelling samen. LEJO is actief in heel Vlaanderen en staat ook in voor de vorming van animatoren.

ACV huldigde ook nog de trouwe leden van de afdelingen Ronse en Maarkedal met een bronzen, zilveren of gouden ereteken.