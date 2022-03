Leilla Foundation serveert Afrikaanse maaltijd ten voordele van weeshuis in Kameroen

De vzw Leilla Foundation is opgericht door Ronsenaars Miguel Armoro en Yvonnen Forbang. Het echtpaar noemde de vzw naar hun overleden dochtertje. Het initiatief wil het weeshuis Kei steunen in Kameroen. Daar woedt nog steeds een oorlog met de terroristische groepering Boka Haram. Elke vorm van hulp is daar dus welkom.

Daarom wordt op zondag 13 maart een Afrikaanse maaltijd geserveerd in de Protestantse Kerk. Inschrijven kan via jfvanovermeire@hotmail.com Volwassenen betalen 8 euro, kinderen 4 euro.