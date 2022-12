Leerlingen van Campus Da Vinci voeren actie op Wereldaidsdag: een menselijk lintje en uitdelen van condooms

De werking van de leerlingenraad van Da Vinci lag de voorbije jaren stil door de pandemie. Hoog tijd om nu nieuwe activiteit te ontplooien. Wereldaidsdag bleek een goede aanleiding. Woordvoerder Aaron Suys: “Er is al heel veel gezegd en geschreven over corona maar intussen blijven ook andere problemen bestaan. Over aids circuleren nog steeds veel vooroordelen en daar willen we iets aan doen. Daarom hebben we met de leerlingenraad en in samenwerking met Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, en de leerkrachten condooms uitgedeeld aan leerlingen van de tweede en derde graad. De nood aan informatie en preventie is immers groot. Met het hoogste jaar hebben we ook een menselijk rood lintje gevormd om mensen die het hiv-virus of aids hebben te steunen. Er is al een lange weg afgelegd sinds de eerste Wereldaidsdag in 1987. Maar nog steeds denken mensen dat het hiv-virus hebben gelijk staat met doodgaan en nog steeds zijn mensen bang om met de vinger gewezen te worden als ze positief testen op het virus. De medicatie ertegen is echter ver gevorderd en zorgt er intussen zelfs voor dat de ziekte ook niet meer overgezet kan worden.”

De leerlingenraad voorziet in de nabije toekomst ook nog gesprekken met mensen die besmet zijn door het hiv-virus en plant ook andere acties. “We hebben lang genoeg moeten stilliggen, het is weer tijd voor actie’, zegt Aaron Suys.