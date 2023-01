Leden van Toekan schreven neer hoe ze de ziekte kanker ervaren, de tien beste teksten komen in de etalages

RONSE Ronsenaar die ex-part­ner wou doden na breuk riskeert vijf jaar cel: “Hij probeerde haar dertig seconden lang te wurgen”

In de zomer van 2022 werd Ronse in zijn vakantieroes opgeschrikt door een moordpoging in een flat in het stadscentrum. C.D. probeerde er zijn ex-vriendin te wurgen. Hij verscheen vrijdagmorgen voor de rechter in Oudenaarde. Het parket vraagt 5 jaar cel, met uitstel.

20 januari