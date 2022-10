Leden van skeelerclub Keep On Rolling reden hun kampioenschap in sporthal ‘t Rosco: hoge snelheden, korte bochten

Burgemeester Ignace Michaux was vooral getroffen door de positieve sfeer. “Iedereen supportert voor iedereen en doet dat oprecht, dat is de juiste mentaliteit”, vond hij. Zelf op wieltjes staan deed de burgervader niet, dat liet hij over aan de clubleden. Die moesten zelf ook even wennen aan de ongewone omstandigheden.

Nele Ollieuz: “De ondergrond in de sporthal geeft immers minder grip en dan wordt de materiaalkeuze een belangrijk gegeven. De snelheden liggen daarom niet lager, maar de bochten zijn wel korter. Bovendien is de mogelijkheid om op het rechte stuk uit te halen beperkter. Tactiek is kan een wedstrijd beslissen.”