Laatstejaars Campus Glorieux Secundair wassen auto’s en (brom)fietsen voor hun 100 dagen

Ronse Horlogema­ker William sluit zaak die oom 70 jaar geleden opstartte: “Er is een tijd voor alles, zelfs om te stoppen”

Dit weekend sluit William Bral (70) de deuren van zijn juwelierszaak in de Jean-Bapiste Dekeyserstraat. Hij maakt daarmee een einde aan een verhaal dat in 1952 begon bij zijn oom Jacques Bral die zich als horlogemaker vestigde in wat tot dan de schoenenwinkel van zijn moeder was geweest.

