Laatste Pleinconcerten op vrijdag én zaterdag op de Kleine Markt

KLUISBERGEN Suzanne Vergeynst van café De Zon in Kwaremont is 100 geworden

In de serviceflats van Home Sint-Franciscus in Kwaremont is Suzanne Vergeynst deze week 100 geworden. De eeuwelinge werd bekend in heel Vlaanderen als de waardin van café De Zon op het Kwaremontplein, waar de wielerwereld thuis was.

11 september