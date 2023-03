Laadpalen in Ronse: 18 publieke, 12 semi-publieke en er zijn er nog een aantal op komst

Overleden Herman Kerkhove (91) tekende mee het culturele en maatschap­pe­lij­ke leven van Ronse

In het AZ Glorieux is zaterdag Herman Kerkhove overleden. Hij werd 91 en was al even ziek. Begin de jaren 1960 was hij priester-leraar aan het Sint-Antoniuscollege, later gaf hij zijn priesterambt op en trad in het huwelijk. Als voorzitter van onder meer de Stedelijke Milieuraad en het Gemengd Klijpekoor maar ook als bezieler van de werkgroep rond Cypriaan de Rore nam hij meerdere belangrijke initiatieven.