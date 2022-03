Kunstschilder en lijstenmaker Jan Demeulemeester is back in town: “Veel ervaringen rijker en (een beetje) wijzer geworden”

De beslissing om terug te keren naar zijn geboortestad maakte Jan tijdens de lockdown van maart 2020. Hij baatte toen al vijftien jaar een B&B uit in Tunesië. “Ik was weggetrokken uit Ronse om te kunnen werken in alle rust. We hadden immers niet stilgezeten al die tijd. Ik was actief op vele fronten: als kunstschilder en als lijstenmaker maar ik werkte ook voor theaterproducties en stond op de scène met de rockabillygroep Johnny Weissmüller and the Rockin’ Pirates. Ik was Johnny, voor alle duidelijkheid. Daarnaast had ik me ook geëngageerd in de lokale politiek als kandidaat voor wat toen nog Agalev heette. Dat was allemaal veel samen. In Tunesië vond ik de rust en de liefde.”

De Verenigde Staten

Jan Demeulemeester maakte in zijn nieuwe thuisland de Jasmijnrevolutie mee in januari 2011, een moeilijke periode ook al veranderde er fundamenteel niet zoveel. “In november 2019 maakte ik met enkele vrienden een reis naar het zuiden van de Verenigde Staten, de streek waar de rock en rockabilly vandaan komen en vooral gospels, jazz en blues. Ik zag er de huisjes waar mijn helden waren geboren, kleine optrekjes van twee keer niets tegenover die grote paleizen uit Gone with the Wind. Dat was een bijzondere ervaring. Terug in Tunesië ben ik die die reis beginnen te reconstrueren in nieuwe schilderijen in olieverf op doek. Op die manier heb ik de lockdown overleefd. Er was tijd en er was een nieuwe insteek. De werken die ik sedertdien maak zijn veel soberder dan voorheen en veel figuratiever. Dat past bij de gewijzigde omstandigheden. Ik werk nog steeds verder aan die reeks, ik schat nog zo’n goed half jaar. Het brengt twee passie samen: de muziek en de schilderkunst. En daarnaast is er ook de geschiedenis van de burgerrechtenbeweging die zich in die zuidelijke staten van de VS heeft afgespeeld. Allemaal mijn ding.”

Terug thuis

De lockdown deed wel het verlangen om terug te keren naar Ronse groeien. “Ik heb de kleinkinderen anderhalf jaar enkel gezien via een computerscherm, dat is hard. En terugkeren naar Ronse is altijd mooi. Dat zeiden we vroeger al, als we de stad weer binnenreden na de vakantiereis: het is hier toch wel schoon. Dat heb je minder als je bijvoorbeeld weer in Vilvoorde belandt. Ik heb ook geluk gehad. Ik ben herbegonnen met het restaureren van schilderijen, onder meer in de Pamelekerk in Oudenaarde en de Sint-Apolloniakerk in Elst. Bij Cultuurcentrum De Ververij in Ronse zochten ze ook een conciërge. Ik dacht eerst: is dat wel iets voor een vrijbuiter als ik? Maar dat is prima meegevallen. Ik hoor de hele dag door muziek spelen, ik zie jonge mensen repeteren, schilderen en construeren. En er is balans in mijn leven. Dat geeft ruimte voor nieuwe initiatieven.”

Inlijstingen

Eén van die zaken is dus het inlijsten van kunstwerken, terug naar dertig jaar geleden. “Ik had nog goede contacten met diverse leveranciers van toen. En veel mensen die ik tegenkwam op straat zegden: ik heb nog een werk hangen dat jij destijds hebt ingelijst. Ga je dat weer herbeginnen? Op de duur zei ik automatisch: ja, ik ga dat doen. En nu is het dus zover, vanaf 23 maart. Boven de winkel is er ruimte om te schilderen, dat was ook een belangrijk argument. Daardoor ben ik nu helemaal terug, zoveel ervaringen rijker en een beetje wijzer geworden.”

En Johnny Weismüller, is die ook weer meegekomen? “Johnny heeft afgelopen zomer eventjes gezongen met de Rockin’ Pirates maar dat was eenmalig. Die periode is afgesloten.”

Inlijstingen Jan Demeulemeester, Wijnstraat 11, open vanaf 23 maart. Alle info op de facebookaccount.