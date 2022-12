Kunstenaar Adi Steurbaut speelt kerstman en geeft zijn boek Kleur is Poëzie cadeau

Adi Steurbaut hield zijn eerste solotentoonstelling in 1986 in Galerie Beukenhof in Kwaremont. Die kwam er naar aanleiding van een interview met journalist Stef Vancaeneghem dat niet over kunst zou gaan maar over stadskernvernieuwing in Ronse. “Ik ben van opleiding burgerlijk ingenieur-architect, schilderen was een hobby. Maar omdat het enthousiasme over wat ik maakte groot was bij Stef en bij galeriehouder Piet Willequet, ging de bal aan het rollen en hij rolt nog altijd”, zegt Adi.

Het boek Kleur is Poëzie schetst de baan die de bal heeft gevolgd, niet in chronologische volgorde en niet als een geordend geheel. “Het is een losse aaneenschakeling van bedenkingen, recensies, foto’s en quotes met zin voor orde en chaos, met zin voor humor en met ludieke contrasten”, schrijft Adi er zelf over.

De beginperiode van 1975 tot 1985 wordt bij dit alles ook niet vergeten. Paul Van Ostayen was al vroeg een inspiratiebron voor hem en dus las Wim Van Coppenolle niet toevallig het gedicht Marc groet ‘s ochtends de dingen voor, maar ook enkele recente haiku’s van Adi zelf. Hij begon die te schrijven in de coronaperiode, ook de tijd waarin hij droedels tekende, los uit de pols en met het verstand op nul.

Schepen van Cultuur Joris Vandenhoucke (CD&V) vertelde in zijn gelegenheidswoord hoe geboren en getogen Ronsenaar Adi het leven kleurt en maakte al een afspraak voor een tentoonstelling in 2030. Die voorziet de kunstenaar immers zelf, als enig lid van de kunstbeweging CV&D: Cirkel, Vierkant en Driehoek die hij in 2018 oprichtte. Humor is inderdaad nooit ver weg.

Dat hij het boek gratis cadeau geeft, was geen grap. Iedere aanwezige kreeg het op de voorstelling mee naar huis, om het jaar creatief af te sluiten en een nieuw te starten.