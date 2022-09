Kunstacademie Vlaamse Ardennen viert 10 jaar in de Wolvestraat met een nieuw logo

Dat nieuwe logo kwam er in samenwerking met het grafisch bedrijf Grafoman en werd bij de start van het nieuwe schooljaar onthuld in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Brakel, Kluisbergen en Maarkedal waar KAVA afdelingen heeft. Directeur Pascal Devreese heeft het aantal leerlingen sedert de verhuis, toen nog onder de directie van zijn voorganger Filip Brys, fors zien toenemen. Hij had daarom veel woorden van dank voor het stadsbestuur van Ronse en liet ook weten dat hij en zijn team heel erg uitkijken naar de verdere realisatie van een volwaardige theaterzaal.

Aandacht was er ook voor het tienjarig bestaan van Octopus, een domeinoverschrijdende opleiding voor kinderen van 6 en 7 jaar.

De academie heeft voor de maand oktober 7opvoeringen in petto van de opera Wolf, naar Don Giovanni van Mozart.