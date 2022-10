Kunstacademie Vlaamse Ardennen speelt muziektheater Wolf, naar Don Giovanni: urban meets Mozart in een oude textielfabriek

Samenwerken zit de academie in het bloed. Toen docente zang Anna Pardo Canedo en docente piano Jantien Brys iets wilden doen met aria’s uit Mozarts opera Don Giovanni, reikten ze de hand naar de collega’s. Docente theater Marjan Loman: “Wat begon als een idee voor een muzikale avond groeide uit tot een heus groot project met medewerking van alle vakgebieden. De titel Wolf verwijst in de eerste plaats naar Wolfgang Amadeus Mozart, roepnaam Wulfi, maar heeft ook een link naar de Wolvestraat waar we nu 10 jaar gehuisvest zijn met de academie. Bovendien refereert de titel ook naar het karakter van het hoofdpersonage Don Giovanni: een wolf in schapenvacht voor alle vrouwelijk schoon.”

Urban

Het concept groeide verder mee met de locatie waarin Wolf wordt gespeeld: het Atelier Graffiti / Street Art ligt aan de achterkant van de site van CC De Ververij in wat rest van de vroegere textielfabriek. Dat hangt samen met de urban vibe die in Ronse sterk leeft.

Marjan Loman: “De samenwerking met de klassen Graffiti / Street Art en Projectatelier zorgde voor visuele inspiratie in de scenografie. Het verhaal draait om een groep jongeren die een eigen plek zoekt in de stad. De jongelui schuilen in een verlaten pand. Daar blijken ze niet alleen te zijn; muzikanten en zangers uit een ver en minder ver verleden dwalen er nog rond en zijn op zoek naar rust. Urban meets Mozart. Tijdens een informeel gesprek dat ik had met Stefanie Nachtergaele van jeugdopbouwwerk Lejo bleek Ronse heel wat jong Rap-talent in huis te hebben. De samenwerking werd een feit. Na enkele workshops met rapper Giovanni Baudonck kreeg ook dat gedeelte verdere invulling. Het jonge rap-talent beet zich vast in de thematiek in het libretto en zorgt er nu mee voor dat het publiek de weg in het verhaal niet verliest.”