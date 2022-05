KSK-supporter van het eerste uur Jean-Marie De Keyser was er ook nog tijdens het laatste: “Het was ondenkbaar dat dit mooie verhaal ooit zou stoppen”

Een zeer pijnlijke knie verhinderde dat Jean-Marie in het voorbije seizoen een vaste toeschouwer was op de tribunes van het stedelijk voetbalstadion. Voor de afscheidswedstrijd lukte het met vereende krachten toch. “Ik was al van kindsbeen af supporter van Club”, vertelt de gewezen Bommelskoning. “Mijn wieg stond in café De Maandag, in de schaduw van Park Lagache waar Club zijn thuismatchen speelde. Ik heb zelf niet gevoetbald in een echte competitie. We hadden wel een ploegje in het Bruulpark. Soms hadden we zelfs wedstrijden op verplaatsing. Ik stond altijd achteraan. Het type waar je drie keer voorbij moest om er echt voorbij te zijn. En dan volgde de noodrem.”

Clubman

De fusie met Assa zorgde niet voor frustratie bij Jean-Marie, integendeel. “Het was een mooi project en ik stond vanaf dag één klaar om te helpen. We hebben onze eerste blauw-rood-witte sjaals zelf laten breien. Ik heb ze nog liggen in mijn kleerkast. Ik controleerde de tickets in de tribune en in ons stamcafé The Clubman werd ook een supportersvereniging opgericht, in samenwerking met die van het COC. We waren present op elke wedstrijd, ook op verplaatsing. Hilarische avonturen beleefd en heel veel plezier gehad. Het succes bleef ook niet uit. Het hoogtepunt is voor mij nog steeds de titel in derde klasse in 2001. Dat gaf een ongelooflijk gevoel. Maar het is ook één van de redenen waarom het uiteindelijk fout is gegaan. We wilden wellicht te veel. Soms moet je de zaken heel praktisch bekijken. Dat doen steeds meer clubs, bedanken voor een promotie. Maar daar speel je natuurlijk geen competitievoetbal voor.”

Wrang

Aan oude bekenden geen gebrek op die laatste wedstrijd van KSK. De eerste doelman van de fusieclub Luc Vandenabeele heeft met enkele medespelers van toen afgesproken. “Ik voel mij toch wel een beetje raar vandaag. Deze club heeft wat betekend in mijn leven. En het is de club van mijn geboortestad, dat is extra speciaal. Met de maten van toen zullen we dit wrang afscheid proberen door te spoelen. Maar het voelt raar.”

Jean-Marie staat op de hoofdtribune al snel op het plekje waar hij jarenlang stond, als suppoost. “Steward wou ik niet worden vanwege geen tijd voor al die verplichte cursussen. We vormden hier echt wel een familie met alle medewerkers. Ze mochten me veel afpakken in mijn leven, maar niet KSK. Het was ook ondenkbaar dat dit ooit zou stoppen. Volgend seizoen kom ik, als de gezondheid dat toelaat, zeker weer kijken naar KSK Vlaamse Ardennen. Ik hoop echt dat die nieuwe club een succesverhaal schrijften dat het langer duurt dan dat van KSK Ronse.”

De afscheidswedstrijd eindigde overigens op 2-4 voor de bezoekers van Racing Gent.