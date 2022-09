Kookclub voor mannen Spimako serveert opnieuw een Halloweenwandeling op de Sint-Pieterparochie

De kookclub voor mannen wordt in goede banen geleid door, u voelt hem komen, twee vrouwelijke hobbykoks. De zusjes Emilie en Mélanie Bercez geven een reeks van 2x4 kooklessen aan 25 mannen die zich willen inleven in de wereld van gastronomie en serveerkunde. Tijdens de sessies bereiden ze een volledig menu dat daarna gezamenlijk wordt gedegusteerd. Naast de kooklessen zelf zijn er nevenactiviteiten waaronder uitstappen met geleide bezoeken aan bedrijven en zaken in de voedingssector en ook het bereiden van een volledig kerstdiner. Het bestuur wordt gevormd door Dirk Van Eeckhoudt, Jean-François Laurier, Hendrik Desmaele en Michel Supply. De thuisbasis van Spimako is als sinds de start in 1989 parochiezaal De Spil op Sint-Pieter.

Griezelen

Met de Halloweenwandeling herneemt Spimako een succesvolle traditie. De griezeltochten op Sint-Pieter kenden immers veel succes. Om op 31 oktober alles in goede banen te kunnen leiden, blijven de plaatsen dan ook beperkt tot 500. Snel inschrijven is dus de boodschap en kan via spimako.halloween@gmail.com met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen. De prijs voor deelname bedraagt 8 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen tot 12 jaar. De start- en aankomstplaats is parochiezaal De Spil, de begeleide tocht is 6 kilometer lang en starten kan in verschillende groepen tussen 18 uur en 20u30. Onderweg zijn er diverse stopplaatsen met hapjes en drankjes bereid door de Spimakoleden en vooral veel griezelige interventies en schrikwekkende optredens door lokale verenigingen en groeperingen. Wie zich zelf wil uitdossen in gepaste kledij kan bij De Feestwinkel korting krijgen met de code SPIMAKOHAL22.