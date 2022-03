Koning Jens en Koningin Justine zijn eindelijk gezuiverd van zotheid, alle ogen zijn nu gericht op het Feest van de Bommels

De ceremonie begon aan de Zottenmuur waar een minuut stilte werd gehouden ter nagedachtenis van de carnavalisten die recent stierven bij een verkeersongeval in Strépy. Daarna ging het stoetsgewijs en met de reus Ephrem op kop naar de fontein aan het station voor het eigenlijke ritueel.

Erevoorzitter van de Stichting André Onijn stelde daar vast dat, in tegenstelling tot wat gebruikelijk is, de vijver rond de fontein nu wel water bevatte. Koning Jens en Koningin Justine gingen niet in op de talrijke suggesties om zich helemaal te laten onderdompelen en hielden het bij de traditionele zuivering met water dat wordt uitgegoten over het hoofd. De Stroetedweilers speelden intussen het Bommelslied.

Daarmee is alles klaar voor het uitzonderlijke Feest van de Bommels dat op zaterdagavond 23 april plaats vindt met een avondstoet.