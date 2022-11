Kinderdagverblijf Klavertjes 4 verkocht voor 1.600 euro chocolade voor Boven de Wolken

Kinderdagverblijven zijn de voorbije maanden vaak op een negatieve manier in de belangstelling gekomen. Dat vinden Elke en Kim die sinds 2018 Klavertjes 4 zijn opgestart in de Elzeelsesteenweg jammer. “We krijgen hier dagelijks achttien brave kindjes over de vloer en hebben in totaal 25 inschrijvingen. Het is een intensieve job die veel inzet vraagt maar die ons ook veel voldoening geeft, “ vertelt Elke.

Nu Sinterklaas stilaan onze contreien nadert, kregen ze van de vzw Boven de Wolken de vraag om mee te werken aan een actie die centen in de lade brengt. Boven de Wolken geeft ouders van kinderen die voor, bij of kort na de geboorte zijn gestorven de mogelijkheid op het realiseren van een serene en waardige fotosessie ter herinnering. De fotografen doen dat gratis.

Kim: “De bedoeling was dat bedrijven de chocolade zouden verkopen bij hun personeel. Wij zijn maar let zijn tweetjes, dat zou dus niet lukken. Maar we hebben de vraag wel gesteld aan de ouders van onze kindjes, aan vrienden en familie. De respons was erg groot. We kregen een bedrag van 1.600 euro bijeen dat integraal naar Boven de Wolken gaat. De chocolade wordt eerstdaags geleverd.”