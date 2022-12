Kerstliedjes zingen met het Davidsfonds in de (verwarmde) Klijpekerk

Op maandag 26 september om 15 uur wil ‘Vlaanderen zingt Kerst’ kerstklassiekers als Nu zijt wellekome, De herdertjes lagen bij nachte of ook nog Hoe leit dit kindeke laten horen, het liefst samen met alle aanwezigen. De toegang is vrij. Omdat de kerk in de Zonnestraat voor de gelegenheid verwarmd wordt, is elke milde en spontane bijdrage zeer welkom. Na afloop wordt alvast het glas geheven op het nieuwe jaar dat er dan zeer snel aankomt.

Op 22 januari is het bijvoorbeeld al tijd voor het literair ontbijt met romanschrijver Paul Béatse in Hotel Remington in de Ferrantstraat in Ronse.