Kapster Tracy De Smet wil geen vrouwen meer huilend het kapsalon zien buitenlopen: “Veel krullenbollen zijn op zoek naar hulp”

Tracy startte haar kapsalon in februari 2021 in de Ninoofsesteenweg. Drie jaar eerder was ze een opleiding begonnen als kapster na een korte carrière als medewerkster in een interimkantoor. “Ik zat meer naar het haar van de mensen die daar binnen kwamen te kijken dan iets anders”, lacht ze. “Ik heb zelf krulhaar maar ik droeg het altijd stijl want dat was de trend én het was het eenvoudigste. Niemand wist blijkbaar hoe je met krullen moest omspringen. Zes jaar geleden was ik dat beu en heb ik mijn hoofd kaalgeschoren om opnieuw te beginnen van nul.”

Zelfstudie en opleidingen

Dat herbeginnen met een schone lei ging gepaard met veel zelfstudie en het opzoeken van, vaak buitenlandse, experten. “Het was een zaak van uitproberen en ook vaak foute dingen doen. Maar ik leerde gaandeweg wel wat moest en kon en vooral wat ik beter niet deed. Daarnaast zocht ik via allerhande kanalen naar meer informatie. Ik volgde cursussen en lessen bij experten in het behandelen en verzorgen van krulhaar. Ik startten in 2018 ook een opleiding aan de kappersschool maar daar wordt aan krullen weinig aandacht besteed. Ik heb me dus toegelegd op een niche in het kappersbedrijf, zeer bewust en zeer gefocust. Ik ben trots op het resultaat: ik heb mijn haar zelf beter leren begrijpen en ik probeer dat door te geven aan de klanten.”

Oudste textielfabriek

Die klanten komen intussen vanuit het hele land, van de kust tot in Luik. Bij zoverre dat een verhuis naar een grotere locatie dan die in de Ninoofsesteenweg zich opdrong.

Tracy: “Mijn eerste salon was veel te klein geworden om op een deftige manier te kunnen werken. Na een zoektocht zijn we in de kelder beland van de oude textielververij van Theodoor Vandendaele. De fabriek is gebouwd in 1878 en ik laat me vertellen dat het de oudste bestaande textielfabriek is van de stad. De ververij bevond zich waar nu mijn kapsalon is, op het gelijkvloers waren de kantoren en op de eerste verdieping stonden de scheermolens en de bobijnmachines. In 1978 werd het omgebouwd tot het Parochiaal Centrum Emmaüs van de Sint-Martinusparochie. Het architectenbureau Demeestere-Garmyn heeft het sedert 2014 gerenoveerd en gemoderniseerd. In augustus van vorig jaar zijn wij ingetrokken in de kelderetage. Veel Ronsenaars weten niet dat we hier zitten. Ze lopen ons toegangsdeurtje aan het einde van de parking dichtbij het Koning Boudewijnpark achteloos voorbij. Omdat het een beschermd monument is, mogen we aan de ingang ook geen lichtreclame hangen. Dat hoeft ook niet. Ons publiek komt van overal en niet specifiek uit deze stad.”

Volgeboekt

Dat publiek is immers vooral op zoek naar informatie en advies over en een behandeling van hun krullen door professionals. “Ik geef zelf workshop en ik volg er ook veel. Binnenkort trek ik ook naar de Verenigde Staten van Amerika voor een nieuwe opleiding. Dat is belangrijk om bij te blijven en te vermijden dat mensen met krullen of een afro-kapsel huilend weglopen van bij de kapper. Gezond haar op korte en lange termijn, dat is onze missie en dat vergt veel kennis en ervaring. Ik weet ook niet waar dit verhaal zal eindigen maar ik weet wel dat ik me hier met hart en ziel wil voor smijten. Mijn agenda staat helemaal vol tot einde mei. Er is al een wachtlijst. De nood is dus groot en de niche niet zo smal als je zou denken. Dat betekent niet dat mensen met stijl haar niet welkom zijn. Je haar begrijpen is een zegen voor iedereen. Met B(ossy) A(mazing) W(ild) S(assy) proberen we dat te realiseren.”

BAWS, Politiekegevangenenstraat 24/002 in 9600 Ronse, info@baws-hair.be, https://baws-hair.be, 0469 165665

