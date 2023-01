Kansarmoedevereniging De Vrolijke Kring start eigen theaterproductie: “We moeten vaak een voet tussen de deur zetten omdat mensen zich schamen voor hun miserie”

Het is niet de eerste keer dat De Vrolijke Kring op het podium stapt. Carine Boccauw was er de eerste keer al bij in 2019. “Een jukebox voor iedereen heette die productie. Het was een project van Welzijnsschakels Vlaamse Ardennen onder leiding van theatermakers Joep Conjaerts en Margot Van Wauwe. De spelers kwamen uit Ronse maar ook uit onder meer Oudenaarde en Geraardsbergen. Het thema was solidariteit. We speelden het één keer in De Ververij in Ronse en zouden een tournee maken langs Kortrijk, Gent Oudenaarde en andere steden. Maar toen kwam corona. Vormingplus maakte daarom in de zomer van 2020 een film over het toneelstuk maar tegelijk ook over covid, over solidariteit en dromen van een podium. Het was een geweldige ervaring en we wilden het graag opnieuw doen en voor meer dan één opvoering.”

Voet tussen de deur

De droom bleef leven en werd weer concreet toen een delegatie van De Vrolijke Kring een productie van Theater VTV ging bekijken. Ze maakten daarbij gebruik van het sociaal tarief dat de toneelvereniging sedert dit seizoen hanteert. Vrijwilligster Anne-Line Vanhoutteghem nam contact op met VTV en er volgden snel gesprekken over de aanpak en de inhoud. “We wilden een eigen productie maken die het verhaal van de Vrolijke Kring en haar leden zou vertellen. Daarom hebben we eerst met zijn allen samengezeten. Daar zijn toch wat mooie elementen naar voren gekomen. Die worden nu verwerkt in het repetitieproces dat nu is gestart. Voorop staat dat het een authentiek toneelstuk moet worden waar alle toeschouwers wat aan hebben. De werktitel is Voet tussen de deur. Die verwijst naar de overtuigingskracht die we moeten opbrengen opdat mensen in armoede zich zouden willen laten helpen. Soms moet je die titel ook echt letterlijk toepassen. Vaak verbergen mensen uit schaamte hun ellende. Maar er zal ook veel gelachen worden in het stuk, heb ik me laten vertellen.”

Tekst studeren

De productie is gepland voor 4 voorstellingen in januari 2024. Dat betekent vanaf nu repeteren voor de zowat 15 spelers die zich hebben gemeld. Agnes, Carine en Sébastien stonden bij ‘Een jukebox voor iedereen’ ook al op scène en zien een nieuw theateravontuur zeer zitten: “We zijn geen acteurs en we moeten natuurlijk veel leren. De sfeer was toen echter zeer goed en dat is nu ook weer het geval. We doen dingen die we zelf niet voor mogelijk hielden. Dat is allemaal heel spannend en we zijn ook een beetje bang natuurlijk. Want we weten niet hoe het zal gaan als we voor het publiek staan, zeker niet als het echt de eerste keer is. Maar ze verzekeren ons dat het in orde komt. De eerste repetitie was in ieder geval heel plezant. We kunnen nu al beginnen met onze tekst van buiten te leren. Dat is het moeilijkste. De bijhorende danspasjes zullen wel lukken.”

Volledig scherm Op de jongste gemeenteraad lieten de leden horen dat ze het niet eens zijn met de besparingen van het stadsbestuur. © Fabrice Gevaert

Gesprek

De onzekerheden bij De Vrolijke Kring betreffen dezer dagen eerder de besparingen van het stadsbestuur. Die snijden hard in het budget van de vereniging waar de kansarmen hun stem straks misschien iets minder luid hun stem kunnen laten horen. En die stem is er één van verontwaardiging maar ook van hoop. “Als er niets verandert, moeten we één van onze vaste medewerkers ontslaan en dat zou heel erg zijn. We hebben echter nog een bijeenkomst met het stadsbestuur op de agenda staan om over de situatie te praten. We willen dat graag in alle sereniteit doen. De emoties liepen de voorbije weken soms hoog op. Het gaat dan ook om zeer essentiële vragen die vaak het leven van mensen bepalen. We hopen dat we ook hier nog een voet tussen de deur kunnen plaatsen”, klinkt het.

