Julian Alaphilippe en Marion Rousse zijn verliefd op België en kopen villa op nijdige helling in Vlaamse Ardennen: “Sterallures zijn hen helemaal vreemd”

RONSE Wereldkam­pi­oen­schap pa­ra-cy­cling wordt in augustus 2025 in Ronse georgani­seerd

In het laatste weekend van augustus 2025 is Ronse de gaststad voor het wereldkampioenschap para-cycling. Dat gebeurt in samenwerking met de vzw Isomundo die in 2021 de Ronde in Vlaanderen al liet aankomen in de Hermesstad.

22 september