Journalist Alain Mouton te gast bij Marnixring over de presidentsverkiezingen en het Franse chauvinisme: Et alors?

RONSETrends-journalist Alain Mouton (50) is op vrijdagavond 22 april in zijn geboortestad Ronse te gast bij Marnixring Ronse-Taalgrens naar aanleiding van de publicatie van het boek Et alors? dat hij samen met Jeroen Houtman schreef over Frankrijk en waarom de Fransen zo Frans zijn.

Alain Mouton liep school in Ronse maar woonde op de boerderij van zijn ouders in het Waalse Hellebecq. “Ik heb altijd aan beide zijden van de taalgrens geleefd en dus was mijn belangstelling voor wat er in het Franssprekende deel van ons land gebeurde evident. Dan is het een maar een heel kleine stap naar Frankrijk zelf. Zoals bekend, beschouwen de Fransen iedereen die de Franse taal gebruikt als iemand van hen. Dat is één van de typische kenmerken van hun chauvinisme en een fil rouge doorheen ons boek”.

Taal

Dat boek kwam er als een vervolg in een reeks die uitgever Ertsberg had ingezet met werken over de Italianen, de Britten en de Antwerpenaren, dat laatste onder de titel De rest is parking. “Ik volg de Franse economie al jaren voor Trends en de uitgever wist dat ik ook een brede interesse heb voor wat er bij onze zuiderburen gebeurt. De stap was dus snel gezet. Corona heeft voor de vrijgekomen tijd gezorgd om Et alors ook daadwerkelijk te schrijven. Behalve de onhebbelijkheid om niet-Fransen zoals Stromae, Brel, Hallyday, Aznavour, Cordy, Montand en talloze anderen als één van hen te accapareren, delen de Fransen ook een onweerstaanbare drang om hun roemrijke verleden te verheerlijken. Ze dwepen nog steeds met Napoleon en Charles De Gaulle. De namen van de metrostations in Parijs verwijzen naar gewonnen veldslagen overal ter wereld. Vandaar dat je nergens moet uitstappen in het station Waterloo. Ook typerend: er is Parijs en er is de rest. Het heeft geduurd tot 1905 vooraleer ze in de hoofdstad het bestaan ontdekten van les Gorges du Verdon.”

Wereldmacht

De timing van Marnixring Ronse Taalgrens is perfect: de serviceclub ontvangt Alain Mouton op de vooravond van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Een pronostiekje? “Je weet het nooit zeker maar wellicht haalt Macron het wel van Le Pen. De huidige president past in het plaatje: hij kent de Franse geschiedenis en literatuur en maakt van die kennis dankbaar gebruik in zijn toespraken, hij houdt de glorie van weleer levend en hij doet alsof Frankrijk nog steeds een wereldmacht is. En hij heeft net op tijd beseft dat hij toch nog campagne moest voeren om te winnen, dat vooral.”

Alain Mouton zelf is als de stem uit Vlaanderen regelmatig te gast op Waalse televisiezenders zoals 24LN, in onberispelijk Frans. Een uitzondering want met het Frans van de Vlamingen, ook de journalisten, is het droevig gesteld. “Er zijn enkele collega’s die zich nochtans aardig uit de slag trekken”, blijft hij voorzichtig. “Maar het niveau is inderdaad gezakt. Dat zal een teken aan de wand zijn voor alles wat met Frankrijk te maken heeft. Niet dat ze zich dat in Parijs aan hun hart laten komen. Onze titel is niet toevallig gekozen: Et alors…?

Et alors? op vrijdag 22 april om 19 uur in Salons Remington bij Marnixring Ronse Taalgrens. Info: marnixringronse.org en 0474 523218