Jonge Ronsenaar Simon De Tavernier wint bij zijn derde deelname de titel van First Maître d’Hotel of Belgium

Het was de derde deelname van Simon De Tavernier aan de wedstrijd die de First Maître d’Hotel of Belgium bekroont. In 2019 en 2021 eindigde hij telkens op de tweede plaats. Op 14 maart bleek de derde keer ook de goede. De proeven vereisten een zeer brede kennis, stalen zenuwen, oog voor details en veel behendigheid. De resultaten werden in de voorbije week opgeteld, het eindresultaat tijdens een banket bekend gemaakt .

Simon is trots en gelukkig. “Ik had me zeer goed voorbereid. Daar kwam veel studiewerk bij kijken maar ook veel praktijk. In deze job weet je nooit genoeg en heb je nooit voldoende geoefend. Tijdens mijn opleiding in de hotelschool van Stella Matutina in Michelbeke had ik het geluk dat we van nabij werden gevolgd, gecorrigeerd en gemotiveerd. Daardoor heb ik het ook kunnen brengen tot sommelier en maître d’hotel in het tweesterrenrestaurant Château du Mylord in Ellezelles. De collega’s en chef Jean-Baptiste Thomaes zijn daar in de aanloop naar deze wedstrijd zeer begripvol omgesprongen met mijn groeiende zenuwen, waarvoor mijn dank. Het was ook een zeer stresserende examendag met veel moeilijke opdrachten. Ik was opgelucht toen alles achter de rug was en ik ben overgelukkig met het resultaat. Ik kijk zelfs al voorzichtig uit naar een nieuwe uitdaging. De titel van beste sommelier van het land zegt me ook wel wat. Maar nu is het eerst genieten van deze overwinning.”