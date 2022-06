Jonge Ronsenaar Linus Verkruyssen (15) is opgenomen in Zweedse basketselectie: het talent heeft hij van opa Freddy en papa Johan

RONSELinus Verkruyssen, 15 jaar geleden geboren in België, is geselecteerd voor het Zweedse nationale basketteam. Het talent heeft de jongeman van geen vreemden: opa Freddy en papa Johan schreven basketgeschiedenis in de Hermesstad bij Sphinx en BT Ronse.

Deze week werkt Linus met de Zweedse nationale jeugdselectie een aantal internationale oefenwedstrijden af. Dat hij daarin werd opgenomen, hoeft geen verbazing te wekken. “Linus is aanvoerder van het team Hammarby Stockholm, dat dit seizoen kampioen speelde”, zegt opa Freddy Verkruyssen (74). “Hij is 1,93 meter groot en staat meestal onder de ring. Ik hoor evenwel dat het de bedoeling is dat hij gaandeweg meer op de vleugel zou gaan spelen. Daarmee volgt hij hetzelfde parcours als zijn papa Johan destijds. Hij is ook flink op weg om net zo groot te worden. Johan is 2,01 meter. Misschien blijft Linus daar net onder, maar dat basket zijn lang leven is, dat is wel duidelijk.”

Volledig scherm Opa Freddy Verkruyssen stond bij Sphinx zijn mannetje onder de ring en verdedigt ook vandaag nog soepel. © GEDR

Via Oslo naar Stockholm

Dat een jonge knaap die in België werd geboren in Zweden een familiale baskettraditie voortzet, heeft alles te maken met de kronkelige wegen van de liefde. Vader Johan ging op het einde van zijn studies in de Germaanse filologie op uitwisseling in de Noorse hoofdstad Oslo en liep daar de Zweedse Karin Victorin tegen het lijf. Ze bleven er een tijdje hangen tot het romantische verhaal werd voortgezet in de Zweedse hoofdstad Stockholm, waar het koppel nu veertien jaar woont.

“Die afstand was heel lastig in de voorbije coronaperiode", vertelt Freddy. “Mijn vrouw Christiane en ik hebben twee jaar uit het leven van onze (klein)kinderen gemist. Ze zijn met zijn drieën: naast Linus is er ook nog Oscar (17) en Nora (9). Oscar is een voetballer, Nora heeft het voor basket en gymnastiek. Nu kunnen we weer regelmatig over en weer naar Zweden en we duimen dat het zo mag blijven. En dat ik vooral veel basketbalwedstrijden mag gaan bekijken. Als ik naar Linus kijk, zie ik zo weer zijn vader aan het werk in de glorietijden van BT Ronse.”

Volledig scherm Linus in het groen in actie: 1,93m groot en sterk onder de ring, zoals opa en papa... © RV

Van de top naar nergens

Die glorietijden begonnen in 1992 toen de rivalen BC Akron, van het Sint-Antoniuscollege, en Sphinx, van het Atheneum, fusioneerden tot Basket Team Ronse. “Dat was het begin van een fantastische tijd onder het voorzitterschap van wijlen dokter André Lesenne. Ik had zelf nog basket gespeeld bij Sphinx in de jaren zestig en zeventig. Mede omdat Johan bij BT in de jeugdreeksen aantrad, geraakte ik gaandeweg ook bij het bestuur betrokken. We speelden enkele keren kampioen en mochten in 2002, tien jaar na de fusie, zelfs naar tweede nationale. Helaas, we hadden in Ronse geen geschikte zaal. Na een jaar uitwijken naar Brakel hebben we het voor bekeken gehouden. Johan maakte deel uit van de gouden lichting die het basket in Ronse mee op de kaart heeft gezet. Hij was een speler van eigen kweek, dat maakte het nog eens extra mooi. Maar toen kwamen de studies en toen kwam Oslo en uiteindelijk ook de liefde...”

Volledig scherm Johan Verkruyssen, van Ronse naar Stockholm via Oslo. © RV

Coach

Linus werd net als zijn broer Oscar geboren in België en heeft op dit ogenblik de dubbele nationaliteit. Zijn opa twijfelt er niet aan dat hij resoluut voor Zweden zal gaan als er moet gekozen worden. “Johan en zijn gezin hebben in Stockholm allang hun thuis gevonden. Dat is ook logisch, ze werken en studeren daar. Wij kunnen daar vanuit Ronse alleen maar met veel tevredenheid naar kijken en we doen dat best wel met enige trots. De weg is natuurlijk nog lang als je succes wil hebben. Toen Johan destijds terugkwam uit Noorwegen en zijn plannen ontvouwde, hebben we ook eventjes moeten slikken. Maar het is allemaal goed gekomen. Johan is in Oslo en Stockholm nog actief geweest al speler en doet nu aan coaching van de jeugdploegen. En hij neemt ook deel aan triatlons, heb ik begrepen. We zijn alvast zeer benieuwd naar het vervolg van Linus’ verhaal. Als er ooit tegen de Belgische ploeg moet worden gebasket, gaan we voor moeilijke keuzes staan. Alhoewel, voor je kleinzoon wil je alleen maar het beste.”

