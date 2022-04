Johnny Duquin verkoopt zijn meubelzaak en levenswerk Makri: “Ik heb de nacht en de ochtend voor ik tekende alleen maar geweend”

Volledig scherm Feestavond bij Meubelen Makri met wielrenners Frank Vandenbroucke en Mario De Clercq (links), Miss Belgian Beauty Sofie Grosemans en Anderlecht-doelman Daniel Zitka (rechts). © RV

Wijlen vader Marc Duquin begon al een bescheiden meubelzaak in 1965. “We waren van thuis uit slagers. Maar mijn vader zag wel brood in de verkoop van meubels en dus waagde hij zijn kans in een huisje in de Bredestraat. Dat was hard werken, dag en nacht. Geen inspanning was hem of mijn moeder te veel. Het loonde ook. Tien jaar na de voorzichtige start, begonnen ze in oktober 1975 in de Ninovestraat de meubelzaak Makri, naar hun voornamen Mark en Christiane. Alle dagen was die geopend van 9 tot 20 uur, behalve op vrijdag. Er werd toen op geen uurtje onder of boven gekeken. We organiseerden later ook feestavonden voor de klanten, met orkesten en zangers en bekende Vlamingen. Daaraan werd een grote tombola gekoppeld, al mocht je dat woord op een gegeven ogenblik niet meer gebruiken. Er kwamen wel heel veel mensen op af. Zo bouwden we geleidelijk aan een vast cliënteel op aan beide kanten van de taalgrens.”

Quote Ik heb niet de ambitie om een kopie te worden. Een Zilveren Jochen bij de Bommels, dat gaat niet marcheren. Jochen Deschodt

Volledig scherm De opening van de nieuwe toonzaal in 1997 met Johnny (links), toenmalig eerste schepen Luc Dupont (midden) en vader Mark Duquin. © GEDR

Poppenkoning

Dat resulteerde in april 1997 in de opening van een compleet nieuwe zaak in de Leuzesesteenweg. “Ik ben in 1982 begonnen met actief mee te helpen in de zaak. De nieuwe showroom heb ik uitgetekend volgens wat toen vernieuwend was: veel ruimte en veel licht. En, niet te vergeten, een café. Dat was belangrijk want sociaal contact is altijd een grote troef geweest. Mensen krijgen aandacht bij Makri, we houden niet van afstand en officieel gedoe. Zo kennen ze me ook: de joviale Johnny. Ik heb veel verenigingen gesteund, onder veel initiatieven de schouders gezet. We waren ook zeer aanwezig in de media. Op de radio hadden we spotjes lopen die allemaal humoristisch waren. Over een opa die niet meer comfortabel in zijn zetel zat en bij Makri een deftig exemplaar moest gaan halen. Eigenlijk deden wij wat Weba later met zoveel succes heeft herhaald. We hebben ook spots gemaakt, met poppenkoning Jean-Pierre Maeren. Op de Waalse zenders zijn daar problemen van gekomen. Jean-Pierre liet koning Albert II immers wat grapjes vertellen maar die vielen niet in goede aarde bij onze koningsgezinde zuiderburen. Na drie dagen en een stroom aan protesten, werd het spotje uit de ether gehaald…”

Volledig scherm Een vertrouwd beeld: Christiane en Mark Duquin (links) en Johnny (rechts) overhandigen een waardebon aan trouwe klanten. © RV

Bertrix

Het is nochtans in de Waalse Ardennen dat Johnny een overnemer heeft gevonden in de persoon van Jochen Deschodt. “We kenden mekaar vaag”, zegt de geboren West-Vlaming uit Watou. “Ik werkte al 19 jaar in meubelzaak Lambermont in Bertrix. De eigenaar daarvan woont in Wervik en runt verschillende bedrijven. Hij liet de leiding van zijn onderneming aan mij over en dat is een succesverhaal geworden. Ik had op zich dus geen reden om te veranderen. De eerste telefoon van Johnny met de vraag of ik geïnteresseerd was in een overname, verraste me. Na wat nadenken en het nodige overleg, is het er toch van gekomen. Ik leer nu vooral heel veel bij. Johnny geeft me alle nodige info. Ik heb niet de ambitie om een kopie van hem te worden, daarvoor is hij als figuur te uniek. En we gaan op termijn ook wel zaken veranderen, zoals Johnny dat in 1997 heeft gedaan met de zaak van zijn vader. Maar de naam blijft, de werknemers blijven, de collegiale sfeer blijft. En dat geldt ook voor de Zilveren Johnny van de Bommels. Een zilveren Jochen, dat gaat niet marcheren, denk ik.”

Volledig scherm De werken aan de nieuwe vestiging aan de Leuzesesteenweg in 1997. © RV

Wandelen

Voor Johnny Duquin is het intussen wennen aan een nieuw leven. “Ik moest een beslissing nemen en ik heb die ook genomen. Mijn kinderen wilden de zaak niet verderzetten. Het was dus stoppen of verkopen. Ik heb de avond en de ochtend voor ik mijn handtekening heb gezet, veel geweend. Deze zaak is mijn leven en ook dat van wijlen mijn ouders. Aan die emoties ontsnap je niet. Ik ben de dagen na de ondertekening naar zee getrokken om er veel te wandelen. Op een dag tot 19 kilometer, mijn voeten lagen helemaal open. Maar mijn geest was bevrijd. Ik ga nu geen zotte dingen doen. Bekomen van de jarenlange stress en ademhalen. Het is mooi geweest. En ik weet dat het dankzij Jochen mooi gaat blijven.”