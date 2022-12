Jeugdhuis New Gen opent de deuren op woensdag 21 december met DJ Creator

De vraag naar een nieuw stedelijk jeugdhuis was al jaren te horen, de jammerklacht over het gebrek aan een eigen stek voor de jongeren eveneens. In een deel van het vroegere Spanjaardenkasteel, de vestigingsplaats van wijlen het Museum voor Folklore, wordt nu een zaal beschikbaar gesteld die geen erfgoedwaarde. Een feitelijk vereniging, gevormd door enkele enthousiaste jongeren, zal er vanaf 21 december de uitbating van New Gen voor haar rekening nemen.

“We hebben de voorbije maanden zeer hard gewerkt om alles in orde te krijgen en we kijken zeer uit naar de komst van het grote publiek”, zegt communicatieverantwoordelijke Ellen Vindevogel. “We beseffen dat het geen makkie wordt maar de zin om er echt iets van te maken is groot. Het eerste biervat is aangesloten, het eerste pintje is inmiddels getapt. Op de openingsavond mogen we onder meer DJ Creator, ook bekend als Jean Sauveur Ndizeye, verwelkomen.”