Jeugddienst is (even) gesloten wegens verhuis naar ‘t Rosco

De jeugddienst zat tot nu in het gebouw van de stad in Grote Marijve, maar slaat de tenten op bij de sportdiensten in ‘t Rosco. Om de verhuis voor te bereiden en alles in goede banen te leiden zal de jeugddienst gesloten zijn van woensdag 4 mei tot en met vrijdag 13 mei. Voor dringende zaken zijn de medewerkers van de jeugddienst wel bereikbaar via jeugd@ronse.be.

Vanaf maandag 16 mei is de jeugddienst telefonisch bereikbaar op het (vroegere) nummer 055 23 28 80 en via jeugd@ronse.be.

Het nieuwe adres is ‘t Rosco, Leuzesesteenweg 241.